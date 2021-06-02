Экономика
 
Последние новости
Путин расширил выплаты на школьников
Путин понадеялся на безупречную работу с программой кешбэка
Белоруссия получила еще денег от России
Путин заявил о «вкладывании копеечки» для развития туризма в регионе России
Токио направил России протест из-за задержания японского cудна
Солдаты НАТО потренировались отражать российское вторжение в Румынию
Байдена назвали «мальчиком на побегушках» у Кремля
Российская модель подала в суд на нью-йоркского бизнесмена за изнасилование
Путин призвал всех россиян вакцинироваться
Новости партнеров

Требования Эрдогана обрушили курс турецкой лиры

Перейти в «Мою Ленту»
Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган
Фото: Globallookpress.com

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь призвал к снижению кредитных ставок, что привело к обрушению курса турецкой лиры по отношению к доллару, пишет Bloomberg.

Глава республики усилил давление на главу Центрального банка, требуя смягчить политику вопреки высокой инфляции. «Сегодня я говорил с главой Центробанка. Снижение процентных ставок обязательно. Примерно к июлю и августу ставки могут начать опускаться», — сказал Эрдоган в интервью государственному TRT.

Заявления Эрдогана прозвучали поздним вечером во вторник, 1 июня, а уже в среду, 2 июня, турецкая валюта на этом фоне потеряла примерно три процента: за доллар давали 8,8 лиры.

Bloomberg отмечает, что Эрдоган придерживается «неординарных» взглядов на то, что более низкие ставки кредитования помогут сдержать инфляцию: такая позиция противоречит оценкам большинства центральных банков в мире.

Среди валют развивающихся рынков лира в этом году чувствует себя хуже всего. В марте турецкая валюта рухнула почти до исторического минимума после того, как Эрдоган уволил главу Центрального банка Наджи Агбалу после повышения ключевой ставки. Новым председателем стал Сахап Кавциоглу, который выступал против такой политики.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Erdogan Renews Rate-Cut Demands as Unemployment Erodes Support
Турецкая лира рухнула после увольнения главы ЦБ
Названа худшая в мире валюта
Другие материалы рубрики
Экономика00:0124 апреля

На вес золота

Сколько на самом деле стоят продукты в супермаркетах России, Европы и остального мира? Исследование
11:47 1 июня

Tele2 первым связал eSIM с Единой биометрической системой

10:06 1 июня

Глава ВТБ раскрыл план при блокировке расчетов в долларах

08:54 1 июня

Госдолг России подошел к 20 триллионам рублей

Экономика00:01 2 апреля

Советский подход

Продуктовые карточки помогли выжить людям в СССР. Могут ли их ввести в России и нужно ли это?
08:51 1 июня

США продали захваченную у Ирана нефть

08:00 1 июня

Россиянам начали доставлять еду на яхты

05:30 1 июня

Россияне определили размер накоплений для достойного будущего детей

Экономика00:01 7 апреля

Чужими руками

Компании по всему миру нашли легкий способ выхода на биржу. Он дает миллиарды, но рушит экономику
05:03 1 июня

Британскому бизнесу предрекли уничтожающий «цунами»

04:19 1 июня

Россияне поддержали привлечение заключенных к работе вместо мигрантов

04:12 1 июня

Советник Путина назвал транспорт будущего для россиян

Россия
«Я из тех, кто не сдается».
Удивительные истории россиян, изменивших жизнь с помощью бега
Что изменится в жизни россиян с 1 июня.
Закон о просвещении, запрет на экспорт гречки и разморозка цен
«Роды просто раздавили».
Одиночество, нищета и депрессия: истории россиянок, которых заставили рожать нежеланных детей
«Сдаваться нельзя».
Их болезнь пришла внезапно: как живут люди с рассеянным склерозом
Все материалы
Мир
Гуру пообещал лечить коронавирус йогой в разгар смертельной волны
Уравнение безопасности.
Сергей Рябков — о том, как встреча Путина и Байдена поможет разрешить противоречия России и США
Германия поищет общий путь с США по «Северному потоку-2»
Швейцария предупредила о закрытии неба на время встречи Путина и Байдена
Германия ответила Зеленскому на просьбу поставить оружие
«Для Москвы это стало сюрпризом».
Запад намерен ввести санкции против Белоруссии. Как они навредят России?
Все материалы
Бывший СССР
Лукашенко заявил об отсутствии у России обиды из-за дела Сапеги
Пекинская удавка.
Китай вкладывает в Таджикистан большие деньги. Чем республика будет отдавать долги?
Лукашенко отказался «сдавать» суверенитет Белоруссии в пользу России
«Он невероятно умелый манипулятор».
Как Россия может воспользоваться окончательным разрывом Лукашенко с Западом?
Ереван приостановил переговоры с Москвой и Баку по Нагорному Карабаху
Дотянулся до небес.
Запад вводит санкции против Белоруссии из-за ареста основателя NEXTA. Чем это грозит России?
Россия и Белоруссия вместе отреагируют на санкции Запада против Минска
Все материалы
Экономика
Добыча и продажа российской нефти рухнули
Белорусская экономика оказалась на грани катастрофы.
Почему Россия вынуждена спасать ее?
Немецкие экологи попросили остановить строительство «Северного потока-2»
Минпромторг посоветовал экспортерам вкладываться в медицину
Отрицательный рост.
Мировая экономика восстанавливается, но все вокруг дорожает. Почему так происходит?
В Кремле пообещали не мешать Илону Маску строить заводы в России
Разогнался до высоких скоростей.
«Билайн» улучшил мобильный интернет. Непрерывно смотреть видео можно даже в тоннеле
Все материалы
Силовые структуры
«В ваших детях бесы».
Как россияне попадают в секты, теряют все и совершают страшные преступления
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Бывший полицейский открыл стрельбу по прохожим в Екатеринбурге
Ранения получили ребенок и боец Росгвардии
«Я работал не за награды».
Российский полицейский раскрыл самые сложные дела. Почему теперь его хотят отправить в тюрьму?
Все материалы
Наука и техника
Крупнейшие военные базы США признали беззащитными
США заинтересовались «странным ангаром» на китайской базе
Раскрыто число тяжелых «Охотников» у Су-57
Жертва давки на Ходынском поле«Ямы наполнялись людьми, толпа шла прямо по ним».
Как коронация Николая II обернулась крупнейшей давкой в истории России
Назван срок жизни PlayStation 4
Истинный РОСС.
Россия создает свою космическую станцию. Что о ней известно?
Все материалы
Спорт
«Это будет катастрофа».
До Олимпиады в Токио осталось два месяца. Почему японцы требуют ее отмены?
Хосеп Гвардиола
Партнерский материал
«Ман Сити» — «Челси». Эх, не в России!
Место финала ЛЧ-2021 меняли дважды. Вместо России и Турции сыграют в Португалии
Юлия Рябчинская«Чувствую, сводит ноги».
Лучшая байдарочница СССР утонула на тренировке. Почему никто не поверил в несчастный случай?
Суперсерия матчей по хоккею с шайбой между сборными командами СССР и Канады, 1972 годТайна «Красной машины».
Как американцы и канадцы пытались разгадать феномен непобедимой сборной СССР по хоккею
Все материалы
Культура
Обвиненный в домогательствах Кевин Спейси вернулся в кино
«Я уже напелся».
Сергей Шнуров о своем новом проекте «Зоя», женской природе и русской жизни
Шнуров представил свою новую группу
Рожки да ножики.
«Рик и Морти», женщины-убийцы и рогоносец: главные сериалы июня
Актер Евгений Цыганов рассказал о воспитании восьми детей
Эллиот Пейдж«Операция изменила мою жизнь».
Звезда «Джуно» Эллиот Пейдж сменил пол и стал мужчиной. Через что ему пришлось пройти?
Робин Уильямс спас 14-летнюю актрису от депрессии и наркотиков
Все материалы
Интернет и СМИ
Роскомнадзор обратился к Disney из-за мультфильма с героем-геем
«Чувствую себя намного счастливее».
Как тюремная надзирательница поборола посттравматический синдром и ушла в порно
Ведущая Первого канала призвала россиянок рожать «не важно от кого»
«Я дерусь ради чести».
Двое бойцов-карликов бьют по просмотрам Нурмагомедова с Макгрегором. Кто стоит за их успехом?
Все материалы
Ценности
Эксперт раскрыл пользу чувства голода
«Моногамия нагоняет на меня тоску».
Как Саркози женился на самой сексуальной женщине Франции и пошел под суд за коррупцию
Учителя-мужчины по всей Испании начали ходить на работу в юбках
Показ коллекции дизайнера Юлии Далакян на Mercedes Benz Fashion Week Russia, 2021 год«Нам просто денег не хватает».
Почему российская мода не дотягивает до мировой и когда у нее появится шанс обогнать Запад
Эксперт раскрыл способы распознать болезни по внешнему виду рук
Уго Чавес«Стыдно быть богатым».
Как президент Венесуэлы 14 лет скрывал свою роскошную жизнь от обедневшего народа
Все материалы
Путешествия
«Местные больше напоминали зверей».
Как россияне попали в самую закрытую страну мира и чуть не застряли в ней навсегда
Россия ужесточила правила въезда из-за границы.
Куда можно уехать, как вернуться в Россию и сколько это стоит
«Замкнутый и всегда одинокий».
Каким был великий Магеллан, зачем он отправился в кругосветное плавание и за что был убит
Все материалы
Из жизни
Потерянный кошелек 20 лет пролежал в кустах у паба и вернулся к хозяину
«За первый год мы поправились на 25 килограммов».
История россиянки, которая уехала в ОАЭ и вернулась на родину
«Учитель года» занялась сексом с двумя учениками и покончила с собой
Девушка подралась с медведем из-за собак
Вера крепчала.
Откуда в США появились музеи с динозаврами в Ноевом ковчеге и почему это никого не смущает
Женщина заподозрила мужа в измене и застукала его со своим взрослым сыном
Все материалы
Kia Stinger обзавелся очень дорогой спецверсией Scorpion
Olds Cool Show: американская экзотика в России.
Проекты лучших кастом-ателье, «мексиканские» Волги и кое-что еще
В России подорожали автомобили 27 марок
Рассматриваем в деталях новый Hyundai Tucson для России
Все, что нужно знать о кроссовере Hyundai Tucson нового поколения
BMW назвала стоимость кроссовера iX в России
Проверяем, как полный привод изменил Skoda Karoq
Турбо, DSG, многорычажка: ездим на чешском кроссовере по плохим дорогам
Советник Путина рассказал, когда россияне полностью пересядут на электромобили
Все материалы
Дом
В России создадут партию для легализации граффити
Размер ипотеки в России побил рекорд
Крупнейшие банки повысили ставки по ипотеке
Больная фантазия.
Прозрачная церковь, бриллианты и летящий ангел: как выглядят самые необычные здания мира
Россиянка рассказала об обмане с жильем в Сочи
Морской бой.
Кто скупает квартиры в Сочи и можно ли найти выгодное жилье на главном курорте России?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы