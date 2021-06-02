Требования Эрдогана обрушили курс турецкой лиры

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь призвал к снижению кредитных ставок, что привело к обрушению курса турецкой лиры по отношению к доллару, пишет Bloomberg.

Глава республики усилил давление на главу Центрального банка, требуя смягчить политику вопреки высокой инфляции. «Сегодня я говорил с главой Центробанка. Снижение процентных ставок обязательно. Примерно к июлю и августу ставки могут начать опускаться», — сказал Эрдоган в интервью государственному TRT.

Заявления Эрдогана прозвучали поздним вечером во вторник, 1 июня, а уже в среду, 2 июня, турецкая валюта на этом фоне потеряла примерно три процента: за доллар давали 8,8 лиры.

Bloomberg отмечает, что Эрдоган придерживается «неординарных» взглядов на то, что более низкие ставки кредитования помогут сдержать инфляцию: такая позиция противоречит оценкам большинства центральных банков в мире.

Среди валют развивающихся рынков лира в этом году чувствует себя хуже всего. В марте турецкая валюта рухнула почти до исторического минимума после того, как Эрдоган уволил главу Центрального банка Наджи Агбалу после повышения ключевой ставки. Новым председателем стал Сахап Кавциоглу, который выступал против такой политики.