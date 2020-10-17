Турция нашла новые запасы газа в Черном море

Турция обнаружила новые запасы газа в акватории Черного моря. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в ходе посещения исследовательского бурового судна Fatih. Онлайн-трансляция велась в Twitter турецкого лидера, ее цитирует РИА Новости.

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По словам Эрдогана, команда судна продолжила исследования обнаруженного в августе месторождения «Сакарья» общим объемом в 320 миллиардов кубометров, которое стало крупнейшим в истории Турции. В ходе работ ученые нашли еще 85 миллиардов кубометров газа, таким образом, общий объем новых запасов превысил 400 миллиардов кубометров.

Президент планирует, что добыча энергоресурсов на обнаруженных месторождениях начнется не позднее 2023 года. Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что Анкара рассматривает возможность поставок газа в Европу после открытия запасов сырья.

В конце сентября агентство Anadolu опубликовало статью, где объяснялась выгода для Турции при отказе от поставок газа из России и других стран. Открытие месторождения «Сакарья» позволяет Анкаре полностью выполнить план по снижению зависимости от импортного топлива, а также рассчитывать на скидку со стороны иностранных партнеров. При этом министр финансов и казначейства Турции Берат Албайрак ранее отмечал, что его страна по-прежнему хочет сотрудничать с Москвой в этой сфере, и обнаружение запасов газа может этому помочь.

В 2019 году главным поставщиком газа в Турцию была Россия — на ее долю пришлось 33,6 процента. На втором месте оказался Азербайджан (21,2 процента), на третьем — Иран (17,1 процента).