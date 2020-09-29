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«Газпром» понадеялся на покупку газа Турцией

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Фото: Василий Дерюгин / «Коммерсантъ»

До конца года Турция может увеличить покупку российского газа, поскольку он стал дешевле. Об этом в ходе онлайн-дискуссии о перспективах нефтегазового сектора заявил глава управления структурирования контрактов и ценообразования «Газпром экспорта» Сергей Комлев, сообщает ТАСС.

По его словам, стоимость газа для Турции завязана на нефтяном индексе, а он был достаточно высоким в первом полугодии. Во втором этот параметр существенно сократился, а следовательно, не осталось препятствий для роста поставок.

В то же время Комлев не исключил, что полностью компенсировать провал первого полугодия не получится. К тому же, отметил он, следует принимать во внимание состояние турецкой экономики.

Ранее сообщалось, что поставки российского газа в Турцию падали, несмотря на запуск в дополнение к «Голубому потоку» «Турецкого потока». В частности, в мае прокачка сократилась на 62 процента в годовом выражении. До этого, в марте, оба газопровода работали только на десять процентов своей мощности.

Турция увеличила закупки сжиженного природного газа (СПГ) у Катара, а также нарастила поставки из Азербайджана. В перспективе республика намерена отказаться от контрактов с Россией. Возможность для этого дало открытие месторождения «Сакарья» в Черном море. Его разработка позволит стране существенно снизить зависимость от импорта топлива.

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