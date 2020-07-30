Объем импорта газа из России в Турцию снизился в мае на 62 процента в годовом выражении. Об этом говорится в отчете турецкого энергетического регулятора EPDK. Россия уступила второе место по объемам поставок Катару.

Материалы по теме Голубой бум Россия добывает все больше газа, но теряет миллиарды. В этом виноваты США и Австралия Труба не горит США и Европа мешают строить «Северный поток-2». Почему Россию это теперь не волнует?

Импорт российского газа упал в мае почти до 340 миллионов кубометров, в 2019 году объем майских поставок достигал 894,9 миллиона кубометров. Доля России на рынке Турции в мае уменьшилась до 12,74 процента против 17,86 процента в апреле.

Турция нашла замену российскому газу и увеличила закупки у Катара на 19,5 процента до 520,2 миллиона кубометров в мае. Лидирует по объемам поставок Азербайджан, его доля на турецком рынке составила 33,05 процента.

С 27 июля по 10 августа газопровод «Турецкий поток» закрыт на ремонт, это произошло уже второй раз за месяц. В марте «Голубой поток» и «Турецкий поток» в совокупности работали только на 10 процентов мощности.

Ранее агентство Fitch спрогнозировало, что средняя стоимость газа на крупнейшем европейском хабе TTF в этом году составит 88,3 доллара за тысячу кубометров, а в 2021-м — 132,4 доллара. Для России это означает проблемы с доходами от продажи газа.