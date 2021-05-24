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Зеленский заявил о потере «двух Крымов»

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Фото: пресс-служба Администрации президента Украины

На фоне действующего моратория на продажу сельскохозяйственной земли Украина за последние 20 лет потеряла пять миллионов гектаров государственной земли. Указанные территории были незаконно присвоены, заявил президент страны Владимир Зеленский в ходе форума «Украина 30. Земля». Его слова передает УНИАН.

«По предварительным подсчётам, некоторыми политиками и бизнесменами за время существования моратория было присвоено около пяти миллионов гектаров государственных земель Украины», — отметил он, указав, что по площади утраченные территории сравнимы с двумя Крымами.

После этого украинский лидер пообещал сделать все необходимое, чтобы «вернуть и то, и другое».

Ранее в Кремле назвали условие обсуждения Крыма с Украиной. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что это произойдет лишь в том случае, если речь будет идти о приграничном сотрудничестве. Он добавил, что принадлежность региона Москва обсуждать не станет.

31 марта 2020 года Верховная Рада приняла закон об открытии земельного рынка с 1 июля 2021-го. На Украине почти 20 лет действует мораторий на продажу сельскохозяйственных угодий. Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в парламенте, заявлял, что принятие закона необходимо для получения помощи от Международного валютного фонда. При этом большинство украинцев высказывали опасения о том, что землю скупят олигархи и иностранцы.

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