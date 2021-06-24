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Украине предрекли превращение в пустыню

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Фото: VALENTYN OGIRENKO / Reuters

Климатические изменения на территории Украины могут через несколько десятков лет превратить страну в пустыню. Об этом заявили в министерстве экологии страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на Vesti.ua.

Отмечается, что Украина оказалась в таком положении из-за внешних и внутренних факторов, включая недостаточные усилия со стороны политиков, отвечающих за решение проблем окружающей среды.

В настоящее время в стране примерно 20 миллионов гектаров земли подвержены пыльным бурям, а более шести миллионов гектаров подвергаются ветровой и водной эрозии. Экологи отметили, что распаханность полей, вырубка лесов и загрязнение вод являются - это основные трудности Украины.

По данным ведомства, если на проблемы своевременно не отреагировать все закончится тем, что Украина столкнется с серьезным дефицитом воды и продовольствия.

В январе экологи рассказали о вторичном радиоактивном загрязнении в Чернобыльской зоне из-за лесных пожаров в этом районе весной 2020 года. Как отметил вице-президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Валентин Щербина, каждый новый пожар формирует новую карту загрязнения. Это происходит из-за того, что радионуклиды поднимаются в воздух и рассеиваются там, где раньше было относительно безопасно. «Все это изменилось, и изменилось очень серьезно», — заявил эколог.

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