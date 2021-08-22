В «Нафтогазе» раскрыли убытки из-за потери активов в Крыму

Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что убытки компании из-за потери активов в Крыму выросли до более девяти миллиардов долларов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы подали в суд, мы требуем сейчас уже с процентами больше девяти миллиардов долларов от РФ как компенсацию за невозможность использовать активы, которые размещены в оккупированном Крыму», — отметил он.

По словам Витренко, судебный процесс продолжается. В настоящее время речь идет об оценке ущерба. «Мы надеемся, что в ближайшее время, а ближайшее время — это все равно, честно говоря, месяцы или год, мы ожидаем получить решение и потом взыскивать эти деньги с России», — сказал Витренко.

В январе прошлого года стало известно, что «Нафтогаз Украины» решил судиться с «Газпромом» за активы в Крыму. До этого стороны договорились обнулить взаимные претензии в рамках урегулирования газового спора между Россией и Украиной.

