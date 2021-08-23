«Нафтогаз» заявил о готовности продлить контракт на транзит газа с Газпромом

«Нафтогаз» хочет продлить контракт с «Газпромом» в качестве гарантии от войны с Россией

Глава «Нафтогазы Украины» Юрий Витренко заявил о готовности Украины продлить контракт с российским «Газпромом» на транзит газа из России в качестве предохранитеоя от возможной войны с Москвой, пишет РИА Новости.

По его словам, при транзите газа через Украину и Россия, и Европа от него зависит, поэтому в случае его прерывания из-за военного конфликта европейские политики будут вынуждены действовать, чтобы остановить или не допустить этого.

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«Главная угроза, которая возникает из-за "Северного потока 2" — это угроза прекращения транзита газа через Украину, что будет означать значительно выше риск полномасштабной войны, вторжения военного РФ. Поэтому мы рассматриваем вопрос транзита [газа] через Украину и сохранение физических активов транзита как один из предохранителей этого», — заявил Витренко.

При этом глава Нафтогаза отметил, что Киев рассчитывает на бронирование мощностей европейскими компаниями в дополнение к потенциально продленному контракту с Россией.

«Мы настаиваем со своей стороны, что прямо сейчас, этой осенью должны быть бронирования со стороны европейских компаний транзита через Украину на длительную перспективу… Потому что просто продление контракта с "Газпромом" не является достаточной гарантией», — пояснил Витренко.

При этом, он отметил, что речь не идет о прекращении текущего контракта на транзит газа из России в Европу, а о том, что и после 2024 года «Газпром» сможет бронировать мощности для транзита газа через Украину.

16 августа стало известно, что «Газпром» отказался бронировать дополнительные мощности прокачки газа через Украину. Из выставленных Оператором газотранспортной системы Украины 15 миллионов кубометров в сутки российская компания выкупила только 0,65 миллиона.