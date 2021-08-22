Украина призвала ЕС принять меры против запуска «Северного потока-2»

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на встрече с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель призвала Европейский союз (ЕС) принять меры против ввода в эксплуатацию «Северного потока-2». Об этом сообщается на сайте кабмина Украины.

Политик добавил, что Киев рассчитывает на сохранение статуса Украины как поставщика и транзитера природного газа в ЕС и подтверждение использования украинской ГТС с необходимыми объемами.

Премьер-министр добавил, что «Северный поток-2» несет «прямую угрозу со стороны России геополитическому положению государств Европы».

Шмыгаль также отметил, что Украина продолжит сотрудничество с ФРГ и Евросоюзом в рамках «зеленого» энергетического перехода.

20 августа президент России Владимир Путин сообщил, что строительство газопровода «Северный поток-2» близится к завершению. По данным главы государства, на тот момент оставалось проложить 15 километров труб по морю. Отвечая на вопросы журналистов, президент заверил, что Россия готова продолжать транзит газа через Украину после 2024 года, но надо понимать, сколько будут закупать.

