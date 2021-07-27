В Польше предрекли «поражение» России из-за Украины

Замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в интервью «Польскому радио» предрек «поражение» попыткам России говорить о единстве русских и украинцев. Таким образом он прокомментировал публикацию статьи президента России Владимира Путина и порассуждал об «общем европейском наследии» Украины, Польши и Литвы.

По мнению политика, Москва пытается навязать Киеву историческое единство двух народов, обособленность народов Восточной Европы от западноевропейской культуры. Он добавил, что этот спор продолжается еще со времен Российской империи.

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«Но мне кажется, что историю нельзя исказить полностью, нельзя изменить никакими попытками фальшивой интерпретации. Они обречены на поражение, потому что не опираются на правду», — отметил Пшидач.

Замминистра также заявил, что Польша и Литва планируют новую концепцию объединения с Украиной как полноправные члены НАТО и Евросоюза и намереваются продемонстрировать общность политических, экономических и социальных интересов. Он подчеркнул, что ему очень импонирует эта идея.

Летом 2020 года был создан «Люблинский треугольник» — это трехсторонняя платформа для политического, экономического и социального сотрудничества между Украиной, Польшей и Литвой. В начале июля 2021 года страны подписали ряд документов, в том числе декларацию о совместном историческом наследии. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба расценил эту инициативу как альтернативу «русскому миру». Он выразил надежду, что Белоруссия однажды присоединится к «Люблинскому треугольнику».

