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В Польше предрекли «поражение» России из-за Украины

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Фото: Pixabay

Замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в интервью «Польскому радио» предрек «поражение» попыткам России говорить о единстве русских и украинцев. Таким образом он прокомментировал публикацию статьи президента России Владимира Путина и порассуждал об «общем европейском наследии» Украины, Польши и Литвы.

По мнению политика, Москва пытается навязать Киеву историческое единство двух народов, обособленность народов Восточной Европы от западноевропейской культуры. Он добавил, что этот спор продолжается еще со времен Российской империи.

«Но мне кажется, что историю нельзя исказить полностью, нельзя изменить никакими попытками фальшивой интерпретации. Они обречены на поражение, потому что не опираются на правду», — отметил Пшидач.

Замминистра также заявил, что Польша и Литва планируют новую концепцию объединения с Украиной как полноправные члены НАТО и Евросоюза и намереваются продемонстрировать общность политических, экономических и социальных интересов. Он подчеркнул, что ему очень импонирует эта идея.

Летом 2020 года был создан «Люблинский треугольник» — это трехсторонняя платформа для политического, экономического и социального сотрудничества между Украиной, Польшей и Литвой. В начале июля 2021 года страны подписали ряд документов, в том числе декларацию о совместном историческом наследии. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба расценил эту инициативу как альтернативу «русскому миру». Он выразил надежду, что Белоруссия однажды присоединится к «Люблинскому треугольнику».

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