Зеленский пообещал «большой диспут» в США по «Северному потоку-2»

Зеленский в ходе визита в США анонсировал «большой диспут» по «Северному потоку-2»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время визита в США подпишет несколько соглашений — три оборонительных и одно энергетическое, пишет ТСН. Вместе с Зеленским в Вашингтон прибыли глава «Нафтогаза» Юрий Витренко, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и министр обороны Андрей Таран.

Зеленский анонсировал «большой диспут» по «Северному потоку-2». «Должно быть энергетическое соглашение и договоренности. Я говорю: должно быть потому, что дьявол — в деталях. Надо подождать немного», — сообщил украинский президент.

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31 августа Зеленский прибыл в США с официальным визитом. В этот день он проведет восемь встреч, в том числе в Министерстве энергетики США и Пентагоне. 1 сентября украинский лидер проведет переговоры с президентом США Джо Байденом, по итогам которых выйдет совместное заявление.

За день до визита Зеленского в США украинские политики и общественные деятели написали письмо Байдену с просьбой остановить «Северный поток-2». Они напомнили президенту США об обещании быть жестким по отношению России и остановить строительство газопровода. По мнению украинских политиков, США должны защитить Украину и Европу от влияния Москвы.