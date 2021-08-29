На Украине обратились к Байдену из-за Северного потока-2

Украинские политики и общественные деятели написали письмо президенту США Джо Байдену с просьбой остановить «Северный поток-2». Письмо опубликовано на сайте Атлантического Совета.

Его авторы напомнили Байдену об обещании быть жестким по отношению к России и остановить строительство газопровода. По мнению украинских политиков, США должны изменить свою позицию и защитить Украину и Европу от влияния Москвы.

«Мы призываем вас изменить курс и послать президенту [России Владимиру] Путину четкий сигнал, полный решимости, что Америка стоит на стороне Украины и всего мирового сообщества демократий», — говорится в письме.

Ранее сообщалось, что работа над «Северным потоком-2» близка к завершению, вскоре газопровод будет достроен. О близком завершении проекта 20 августа говорил президент России Владимир Путин. Во время пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель он сообщил, что осталось провести по морю еще 15 километров газопровода.