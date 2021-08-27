В России оценили перспективы продажи «Северного потока-2»

«Газпром» действительно может продать «Северный поток-2» стороннему оператору, чтобы расширить возможности трубопровода. Тем не менее, подобный шаг связан с серьезными политическими рисками и может стать очень дорогой ошибкой для России. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказали экономист Андрей Колганов и политолог Юрий Светов.

Ограничение мощности «Северного потока-2», связанное с действием обновленной газовой директивы Евросоюза, можно обойти лишь в том случае, если «Газпром» продаст газопровод. Такое предложение сделали немецкие чиновники. Поражение Nord Stream 2 AG (дочерняя компания «Газпрома») в Высшем земельном суде Дюссельдорфа, если его не удастся оспорить, фактически означает, что российская компания сможет использовать лишь половину мощности газопровода.

Политические риски

По словам Андрея Колганова, сделка по «Северному потоку-2» действительно возможна с учетом того, что «Газпром» по-прежнему останется поставщиком. Тем не менее, судить о перспективах продажи сложно, поскольку детали потенциального соглашения пока неизвестны.

«Энергетическая директива ЕС ограничивает количество газа, которое может поставлять в Европу один поставщик, поэтому, по существующим условиям, мы не сможем использовать "Северный поток-2" на полную мощность, поскольку это превысит квоту. С этим, собственно, и связано предложение, с тем, чтобы раздробить собственность газопровода, — объяснил экономист. — Так часть уже не принадлежала бы "Газпрому", что может расширить возможности по поставкам».

В таком случае, по словам эксперта, «Газпром» останется совладельцем «Северного потока-2», однако утратит возможности контроля, что однозначно связано с политическими рисками и может сказаться на отношениях России с Германией.

Светов подчеркнул, что само предложение о продаже газопровода является возмутительным, особенно с учетом того, как долго и усердно России пытались помешать его достроить. «Все кругом твердили, что это чисто политический проект и в нем нет никакого экономического смысла. Но теперь, когда все препоны преодолены, его вдруг хотят купить. Я, естественно, принципиально против этих действий. Зачем нам отдавать курицу, которая понесет золотые яйца?» — заметил политолог.

Он также обратил внимание на то, что в гонку за право владения «Северным потоком-2» уже вступила Украина, изображающая из себя независимую политическую структуру, что уже говорит об исключительной политизированности этого вопроса.

«Мне кажется, нам стоит потерпеть. Мы же хотели запустить "Северный поток-2" еще два года назад. Тогда не получилось, но мы дождались. Теперь нам говорят, что мы сможем использовать его только на 50 процентов — ну что ж, посмотрим, испытаем, протестируем. Не исключено, что следующие зимы будут такими холодными, а лето настолько жарким, что спрос на газ резко вырастет и Евросоюз уже сам подумает над отменой директивы», — предположил Светов.

Политолог подчеркнул: продажа газопровода стороннему оператору станет грубой политической ошибкой, которая приведет только к новым проблемам, а также покажет, что Россия готова подчиняться директивам, принятым без ее согласия.

«Когда оператором станет кто-то другой, ситуация полностью выйдет из-под нашего контроля, и то, что построила Россия, обернется против нее. Здесь необходимо проявить большую твердость. "Северный поток-2" — исключительно коммерческий проект, и мы не будем поддаваться политическому диктату», — резюмировал собеседник «Ленты.ру».

Ранее глава Оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины Сергей Макогон предложил услуги своей компании в качестве оператора «Северного потока-2». По его словам, в этом случае доказать независимость компаний будет несложно.