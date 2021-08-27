«Роснефть» захотела помочь заполнить «Северный поток-2»

Глава «Роснефти» Игорь Сечин написал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой разрешить компании экспортировать 10 миллиардов кубометров газа в год через агентское соглашение с «Газпромом». Это происходит на фоне рекордно высоких цен на топливо в Европе, пишет «Коммерсантъ».

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За возможность экспортировать газ компания готова платить значительно увеличенный налог на добычу. По оценкам Сечина, это может помочь принести в бюджет дополнительные 37 миллиардов рублей в год. Предполагается, что агентом при экспорте газа нефтекомпании будет «Газпром».

Глава «Роснефти» отмечает, что цены на газ в Европе достигли рекордного уровня, но нынешние поступления в бюджет от экспорта «не в полной мере отражают благоприятную рыночную конъюнктуру». При этом в письме не сказано, по какому маршруту «Роснефть» хочет экспортировать газ. Вместе с тем отмечается, что поставки «будут способствовать снятию ограничений» со стороны антимонопольного законодательства ЕС в отношении допустимой загрузки газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2», а также Opal (продолжение «Северного потока-1»).

Ранее компания Nord Stream 2 AG, оператор строительства «Северного потока-2», проиграла в немецком суде дело об освобождении газопровода от норм обновленной газовой директивы Евросоюза. В случае «Северного потока-2» это означает, что «Газпрому» можно будет заполнять не более 50 процентов объема. Остальные мощности должны быть зарезервированы под независимого поставщика. В России это невозможно, так как «Газпром» является монополистом в экспорте газа по трубопроводам.