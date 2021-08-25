В России оценили проигрыш «Северного потока-2» в споре с Европой

Если в Европе будут нужны и дальше поставки газа, они быстро пересмотрят все эти решения. Так первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров оценил решение Высшего земельного суда Дюссельдорфа отклонить жалобу «Газпрома» отменить решение Федерального сетевого агентства Германии. Своим мнением политик поделился в беседе с «Лентой.ру».

Ранее компания Nord Stream 2 AG, оператор строительства «Северного потока-2», проиграла в суде дело об освобождении газопровода от норм обновленной газовой директивы Евросоюза. Среди них есть запрет на владение добывающей компанией газопроводом, приходящим на территорию страны ЕС. В случае «Северного потока-2» это означает, что «Газпрому» можно будет заполнять не более 50 процентов объема. Остальные мощности должны быть зарезервированы под независимого поставщика. В России это невозможно, так как «Газпром» является монополистом в экспорте газа по трубопроводам.

В Nord Stream 2 AG объявили, что приняли к сведению решение суда Германии и оценят его. Других комментариев оператор не предоставил.

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Варианты были просчитаны

Джабаров заявил, что решение ограничить «Газпром» в заполнении газопровода скажется в первую очередь на европейских странах. «Я думаю, что если «Газпром» сможет только на половину заполнять трубу, то проиграют прежде всего наши западные потребители. Они не получат газ. А я что-то не вижу новых источников газа, которые могли бы заполнить эту трубу. Ни Норвегия, ни США не подключаются, у них там падают объемы производства, и я еще не говорю про Великобританию», — высказался сенатор.

Политик выразил убежденность в том, что подобные исходы событий были просчитаны с российской стороны заранее и переживать раньше времени на этот счет не стоит. Он предположил, для чего подобные решения принимаются Высшим земельным судом Дюссельдорфа: «Я думаю, что это все делается в первую очередь для того, чтобы оставить в полном объеме украинский транзит. Но если им [европейским странам] будут нужны и дальше поставки газа, я думаю они очень быстренько пересмотрят все эти решения», — заключил Джабаров.

В прошлой версии газовая директива касалась только тех газопроводов, которые проходят по территории стран ЕС. Таким образом была наполовину сокращена мощность сухопутного продолжения «Северного потока» газопровода OPAL.

Однако в процессе строительства «Северного потока-2» действие положения распространилось в том числе на морские газопроводы. Исключение сделали только для тех, что были построены до мая 2019 года. «Газпром» пытался доказать, что с точки зрения инвестиций проект «Северного потока-2» был завершен до этого момента.