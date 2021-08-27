Строительство «Северного потока-2» приблизилось к завершению

Работа над «Северным потоком-2» близка к завершению, вскоре газопровод будет достроен, следует из сообщения в Telegram-канале «Газпрома». Глава компании Алексей Миллер встретился с руководителем австрийской OMV Райнером Зеле в Санкт-Петербурге.

«Отдельное внимание было уделено проекту «Северный поток-2», который находится в финальной стадии реализации», — уточнили в «Газпроме».

Помимо этого, главы компаний обсудили взаимодействие по проекту освоения Южно-Русского месторождения, а также отметили длительную историю надежного экспорта российского газа в Австрию. С 1968 года в эту страну поставлено более 260 миллиардов кубометров. «Алексей Миллер поблагодарил Райнера Зеле за продуктивное многолетнее сотрудничество и конструктивную непредвзятую позицию в вопросах развития европейской энергетики», — говорится в посте.

О близком завершении проекта 20 августа говорил президент России Владимир Путин. Во время пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель он сообщил, что осталось провести по морю еще 15 километров газопровода.