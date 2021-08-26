В Госдуме ответили на просьбу Украины продлить транзит российского газа

Депутат Водолацкий о просьбе продлить транзит газа: Киев уже не знает, с кем дружить

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий в беседе с телеканалом «Дума ТВ» ответил на просьбу киевских властей к России продлить транзит газа, посоветовав им определиться, чего они хотят от России. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, Украина все больше понимает, что «уподобляется обезьяне с гранатой», поскольку не знает, «куда бросить и с кем дружить». «То Россия для них враг, "агрессор", то им нужен российский газ, чтобы поддержать свою экономику и не заморозить страну», — отметил депутат.

Водолацкий призвал власти Украины уже определиться, чего они хотят: развивать партнерские отношения с Россией или враждовать, продолжая русофобию.

Ранее глава Оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины Сергей Макогон заявил, что транзит российского газа через Украину необходимо сохранить как минимум на десять лет после завершения в 2024 году текущего контракта. По его словам, такой срок требуется для того, чтобы подготовить систему к новым вызовам, в том числе к транспортировке в Европу водорода.

Продолжение транзита газа по территории Украины было одним из главных условий соглашения между Германией и США по строительству газопровода «Северный поток-2», заключенного в июле. В документе определено, что Берлин берет на себя обязательство проконтролировать продолжение транзита и обеспечить тем самым энергетическую безопасность Украины.