Объявлено о скором завершении первой нитки «Северного потока-2»

«Газпром» в скором времени завершит пуско-наладочные работы на первой нитке «Северного потока-2». Об этом объявил гендиректор компании «Газпром международные проекты центр 1» Александр Каримов в ходе телефонной конференции, передает РИА Новости.

Вслед за окончанием работ нитка будет готова к коммерческой эксплуатации. Каримов также рассказал, что заканчивается укладка второй нитки, после чего на ней начнутся аналогичные работы. По его словам, в компании прикладывают максимум усилий для запуска газопровода.

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В конце августа оператор строительства «Северного потока-2» компания Nord Stream 2 AG проиграла в Высшем земельном суде Дюссельдорфа дело об освобождении газопровода от норм обновленной газовой директивы Евросоюза. Таким образом, «Газпром» сможет заполнить не более 50 процентов объема газопровода, предоставив вторую половину независимому поставщику.

Сразу после этого решения «Газпром» перестал продавать газ европейским покупателям на 2022 год через собственную Электронную торговую площадку (ЭТП).

На фоне дефицита топлива, проблем с «Северным потоком-2» и низких запасов в хранилищах стоимость газа на европейских хабах в очередной раз за это лето обновила исторический максимум, превысив 600 долларов за тысячу кубометров.