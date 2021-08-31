Цены на газ в Европе достигли рекордной отметки

Цена на газ в Европе превысила рекордную отметку в 600 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе обновили рекорд. Стоимость октябрьского фьючерса превысила отметку в 600 долларов за одну тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE Futures.

600 долларов составила цена за тысячу кубометров газа в Европе

В течение дня цена октябрьского контракта колебалась от 588 до 600,6 доллара. Цены на спотовом рынке также выросли. Так, стоимость контракта «на день вперед» с поставкой во вторник на голландском хабе TTF увеличилась до почти рекордных 580 долларов. Рост начался после объявления итогов аукциона по бронированию дополнительных мощностей по транзиту газа через Украину на сентябрь. «Газпром» выкупил только 0,65 миллиона кубометров в сутки (4,3 процента от объема), передает ТАСС со ссылкой на данные платформы RBP.

На фоне временного снижения поставок российского газа по газопроводу Ямал-Европа после аварии на заводе «Газпрома» в Новом Уренгое 5 августа европейские страны испытывают дефицит газа. С 6 по 17 августа августа прокачка по данному маршруту была снижена с 2,1 до 1,4-1,5 миллиарда кубометров в сутки. Для исполнения своих обязательств компания начала отбирать газ из собственных ПХГ в Европе, в результате чего запасы в крупнейших хранилищах сильно сократились.

В то же время старший газовый аналитик Refinitiv Марина Цыганкова рассказала РИА Новости, что высокие цены обусловлены тем, что в хранилищах северо-запада Европы низкий уровень запасов, и ситуацией с запуском газопровода «Северный поток-2».

Решение суда

Компания Nord Stream 2 AG, оператор строительства «Северного потока-2», проиграла в Высшем земельном суде Дюссельдорфа дело об освобождении газопровода от норм обновленной газовой директивы Евросоюза. Среди них есть запрет на владение добывающей компанией газопроводом, приходящим на территорию страны ЕС. В случае «Северного потока-2» это означает, что «Газпрому» можно будет заполнять не более 50 процентов объема.

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Остальные мощности должны быть зарезервированы под независимого поставщика. В России это невозможно, так как «Газпром» является монополистом в экспорте газа по трубопроводам.

В Nord Stream 2 AG изначально объявили, что приняли к сведению решение суда Германии и оценят его. Затем в отчетности «Газпрома» отмечалось, что оператор «Северного потока-2», Nord Stream 2 AG может обжаловать решение суда в Германии об отказе исключить газопровод из-под газовой директивы Европейского союза,

В прошлой версии газовая директива касалась только газопроводов, проходящих по территории стран ЕС. Таким образом, сокращена наполовину мощность сухопутного продолжения «Северного потока» — газопровода OPAL.

Последствия для Европы

Примерно через час после объявления о решении апелляционного суда Германии по вопросу соблюдения норм Газовой директивы Евросоюза в рамках Третьего энергопакета ЕС «Газпром» перестал продавать газ европейским покупателям на 2022 год через собственную Электронную торговую площадку (ЭТП).

Были прекращены торги лотами газа с поставкой в первом квартале 2022-го и полностью на весь год. При этом контракты на зиму 2022-2023 годов и на полный 2023-й по-прежнему доступны в ЭТП. Последний контракт на поставку газа в Европу в первом квартале 2022-го, по данным агентства Bloomberg, был заключен 23 августа. Известно об этом стало 27 августа.

Таким образом, «Газпром» вынужден будет подчиниться европейским правилам, которые предписывают разделять владельцев газопровода и поставляемого по нему топлива, а также допускать независимых поставщиков до половины мощностей трубопроводов, проходящих по территории ЕС.