«Газпром» рассказал о возможности оспорить проигрыш в Европе

Оператор «Северного потока-2», Nord Stream 2 AG может обжаловать решение суда в Германии об отказе исключить газопровод из-под газовой директивы Европейского союза, не исключается в отчетности «Газпрома». Компания проиграла в споре 25 августа, когда было вынесено решение, слушания по делу прошли 30 июня.

«"Норд Стрим 2 АГ" было отказано в удовлетворении его требований. В настоящий момент "Норд Стрим 2 АГ" изучает решение на предмет возможного обжалования», — рассказывается в документе.

Изначально в Nord Stream 2 AG объявляли, что приняли к сведению решение суда в Германии, не предоставив других комментариев. Речь идет о деле, связанном с возможностью освобождения «Северного потока-2» от норм обновленной газовой директивы Евросоюза. Среди них есть запрет на владение добывающей компанией газопроводом, приходящим на территорию европейского государства. В случае «Северного потока-2» это означает, что «Газпрому» можно будет заполнять не более 50 процентов объема, а остальные мощности должны быть зарезервированы под независимого поставщика. «Газпром» же в России является монополистом в экспорте газа по трубопроводам.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, подчеркивал, что поражение в суде не является вопросом Кремля, а решение по дальнейшим действиям должна принимать сама компания. Он отметил, что «Северный поток-2» — «исключительно коммерческий проект, международный коммерческий проект», и целью его является энергобезопасность всей Европы.