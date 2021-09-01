Зеленский раскрыл суть американских гарантий по «Северному потоку-2»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подразумевает под гарантиями энергетической безопасности со стороны США новые санкции против России в связи с запуском газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает «Укринформ».

По словам политика, в ходе рабочей поездки в Вашингтон он провел переговоры с американским министром энергетики Дженнифер Гренгольм. Итогом этой встречи стало соглашение о крупных инвестициях в украинский энергетический сектор, при этом суть поддержки США будет заключаться в продолжении давления на Россию. «Если достроят, то мы еще поборемся — как он будет работать... Если работать будет, то обсудим конкретные вещи и гарантии», — заявил Зеленский.

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Впервые украинский лидер обратился к западным странам за гарантиями безопасности по «Северному потоку-2» в июле 2019 года. Перед встречей канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом США Джозефом Байденом в июле 2021 года он подробно раскрыл свои опасения на этот счет. Политик выразил мнение, что после запуска объекта Россия сможет заблокировать транзит газа через Украину, принудив ее признать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР).

21 июля США обнародовали детали соглашения с ФРГ по «Северному потоку-2». Вашингтон согласился не препятствовать завершению его строительства в территориальных водах Германии, однако Берлин взял на себя обязательства по продлению действующего контракта на транзит российского газа через территорию Украины. В ответ это украинские власти раскритиковали Байдена и Меркель, подчеркнув, что так и не получили от них никаких гарантий для Украины. «Конкретики, которой требует президент Владимир Зеленский, мы не услышали», — заявили в офисе президента.