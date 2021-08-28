На Украине рассказали об ультиматуме Зеленскому

Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским выдвинула ему ультиматум по Донбассу. Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев, передает РИА Новости.

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По его словам, немецкий политик согласовала позицию с президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом. От того, примет ли Зеленский предложенные условия, зависит его визит в Вашингтон на следующей неделе. «Если Зеленский примет, о чем договорился мир по Украине, это будет имплементировано во время встречи президентов Украины и США. Если у него будут какие-то альтернативные варианты — встреча не состоится», — считает он.

Мураев объяснил, что существует некое «консолидированное решение по Украине», которое связано с невыполнением Киевом взятых на себя обязательств по урегулированию конфликта в Донбассе. Так, указал он, Украина не воплотила в жизнь соглашения, принятые во время саммита лидеров стран «нормандской четверки» в Париже в 2019 году.

26 августа полномочный представитель России в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Борис Грызлов рассказал, что украинская делегация сорвала заседание по Донбассу. По его словам, Киев отказался от проведения переговоров в очном, допандемийном формате, к которому была готова не только Москва, но и Донецк, Луганск и ОБСЕ. Кроме того, Грызлов обвинил представителей Украины в срыве заседания гуманитарной подгруппы, во время которого они потребовали изменить состав участников со стороны Донбасса. Случившееся дипломат назвал «клоунадой», которую был вынужден прервать прекративший переговоры координатор от ОБСЕ.

Ранее украинский лидер сравнил Донбасс с Берлинской стеной и посоветовал местным жителям, испытывающим симпатии к России, покинуть регион, поскольку он «никогда не будет русским» и рано или поздно вернется под контроль Киева.