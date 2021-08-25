Зеленский предрек украинцам большое будущее

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью на праздновании Дня Независимости Украины и предрек согражданам большое будущее. Слова украинского лидера приводит Telegram-канал «Zelenskiy / Official».

По словам Зеленского, его народ «своих в беде не бросает», и у украинцев впереди большое будущее.

«Сказать, что последние несколько дней были динамичными, – ничего не сказать. Но они в очередной раз доказали: украинцы своих в беде не бросают, мы сильные, амбициозные, талантливые и у нас большое будущее. Спасибо всем причастным! Слава Украине!», — заявил украинский лидер.

В поздравительной речи он также заявил об «украинских сердцах» жителей Донбасса. Зеленский вспомнил о получении жителями региона российских паспортов. «Можно временно оккупировать территории, но невозможно оккупировать любовь людей к Украине. Можно создать тупик и заставить получать паспорта, но нельзя паспортизовать их украинские сердца», — подчеркнул он.

Ранее украинский лидер сравнил Донбасс с Берлинской стеной и посоветовал местным жителям, испытывающим симпатии к России, покинуть регион, поскольку он «никогда не будет русским» и рано или поздно вернется под контроль Киева.