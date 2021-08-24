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Зеленский учредил на Украине новый государственный праздник

Зеленский подписал указ об учреждении Дня украинской государственности
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Фото: РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский во время торжественного заседания Верховной Рады по случаю 30-летия независимости республики подписал указ о праздновании Дня украинской государственности. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

По его словам, зарождение украинской государственности будут отмечать в День крещения Киевской Руси, 28 июля. Он пообещал, что этот день будет нерабочим.

Украинский лидер также отметил, что власти страны сделают все возможное для возвращения останков выдающихся украинцев, которые похоронены за рубежом. «Украина будет возвращать свое — исторические и культурные ценности, которые находятся за границей», — подчеркнул Зеленский.

24 августа на Украине начались празднования в честь 30-летия независимости страны. В центре Киева прошел военный парад. Мероприятие посетили бывшие главы республики Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко, а также представители иностранных государств. В шествии приняли участие иностранные войска, в том числе государств-членов НАТО.

С поздравительной речью выступил Зеленский. Он указал на то, что украинский народ является наследником существовавшей почти 1000 лет государственности и Украине после распада СССР за 30 лет удалось восстановить свою историческую независимость. Затем политик перечислил знаменитых деятелей спорта, культуры и политики украинского происхождения, упомянув при этом «аннексию писателей» — Николая Гоголя и поэта Тараса Шевченко.

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