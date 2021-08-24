В День независимости Украины в центре Киева промаршировали солдаты НАТО

В военном параде в честь 30-летия независимости Украины, который прошел в центре Киева, приняли участие иностранные войска, в том числе, государств-членов НАТО. Прямая трансляция праздничного мероприятия доступна на YouTube.

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По Крещатику промаршировали военные из Грузии, Молдавии, Канады, Латвии, Литвы, Эстонии и Дании. Каждый иностранный полк пронес государственный флаг своей страны.

День независимости Украины ежегодно отмечается 24 августа. В этом году он займет три дня, во время которых будут чествовать «великих украинцев» и проводить концерты и военные парады. Кроме того, в этот период в Киеве пройдет «саммит первых леди».

Утром в центре Киева стартовал военный парад в честь Дня независимости Украины. Мероприятие началось с поднятия государственного флага и выступления президента Украины Владимира Зеленского. Парад посетили бывшие главы республики Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко, а также представители иностранных государств.

В торжественных мероприятиях по случаю Дня независимости Украины принимают участие более пяти тысяч военных, 100 летательных аппаратов и 400 единиц вооружения и техники.

Ранее стало известно, что во время праздничного парада киевляне смогут увидеть в небе авиацию стран НАТО. По данным посольства США на Украине, в полдень над украинской столицей пролетят американские самолеты КС-135 Stratotanker и P-8 Poseidon, польские F-16, британские Eurofighter Typhoon, а также словацкие транспортники C-27 Spartan и вертолеты UH60 Black Hawk.