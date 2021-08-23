В День независимости Украины над Киевом пролетит авиация НАТО

Авиация стран НАТО пролетит над Киевом по случаю парада в честь Дня независимости Украины. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на посольство США в республике.

По данным дипмиссии, в полдень, 24 августа, жители Киева смогут увидеть американские самолеты КС-135 Stratotanker и P-8 Poseidon, польские F-16, британские Eurofighter Typhoon, а также словацкие транспортники C-27 Spartan и вертолеты UH60 Black Hawk. Кроме того, в параде примет участие боевая и транспортная авиация Воздушных сил Украины и Министерства внутренних дел страны.

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Ранее стало известно, что полтора десятка украинских парашютистов устроят на аэродроме в Днепропетровской области показательные выступления. Во время прыжка они также станцуют гопак. Шоу будет сопровождаться танцем и музыкой на земле. Во время приземления десантники будут буксировать большой государственный флаг.

День независимости Украины ежегодно отмечается 24 августа. По замыслу властей, в этом году он растянется на три дня и будет сопровождаться концертами, военными парадами и чествованием «великих украинцев». Кроме того, в этот период столицу республики посетят иностранные политики и дипломаты, там же пройдет «саммит первых леди».