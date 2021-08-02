Украинцев призвали не напиваться в День независимости

Украинцам не стоит напиваться во время праздничных гуляний в честь 30-летия независимости страны, а лучше вовсе отказаться от употребления спиртного. С таким призывом выступил министр здравоохранения республики Виктор Ляшко, сообщает «Украинская правда».

По его словам, алкоголь сам по себе — зло, а злоупотребление им в многолюдных местах — это прямое нарушение санитарных норм, введенных из-за пандемии коронавируса. «Поэтому — никакого алкоголя во время проведения праздничных мероприятий. После — возможно, чуть-чуть с семьей», — заявил Ляшко.

День независимости Украины ежегодно отмечается 24 августа. По замыслу властей, в этом году он растянется на три дня и будет сопровождаться концертами, военными парадами, и чествованием «великих украинцев». Кроме того, в этот период столицу республики посетят иностранные политики и дипломаты для участия в саммите «Крымская платформа», там же пройдет «саммит первых леди».

Также власти планируют вывесить в региональных центрах страны гигантские украинские флаги. Они будут реять над землей на высоте в несколько десятков метров и суммарно обойдутся бюджету в 170 миллионов гривен (456 миллионов рублей). Самый большой из них появится в Харькове. Для него изготовят 72-метровый флагшток стоимостью в 20,7 миллиона гривен (55 миллионов рублей).