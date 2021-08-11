Украинские парашютисты станцуют в небе гопак в честь Дня независимости

Полтора десятка украинских парашютистов устроят на аэродроме в Днепропетровской области показательное выступление в честь Дня независимости, станцевав гопак во время прыжка. Об этом разговоре с «Укринформ» рассказала организатор акции Марина Моисеенко.

По ее словам, выступление пройдет одновременно в небе и на земле: пока профессиональный ансамбль будет танцевать перед зрителями, спортсмены исполнят отдельные элементы гопака и выстроятся в фигуру «сердца» свободном падении.

«Так решили признаться в любви Украине. Во время приземления парашютисты будут буксировать большой государственный флаг», — сказала Моисеенко. Она отметила, что мероприятие состоится 21 августа. После окончания акции зрителей ждет воздушное шоу с дымом, а также гулянья.

День независимости Украины ежегодно отмечается 24 августа. По замыслу властей, в этом году он растянется на три дня и будет сопровождаться концертами, военными парадами и чествованием «великих украинцев». Кроме того, в этот период столицу республики посетят иностранные политики и дипломаты, там же пройдет «саммит первых леди».

Ранее министр здравоохранения республики Виктор Ляшко призывал украинцев не напиваться в честь Дня независимости в публичных местах. Он пояснил, что такое поведение будет расцениваться как прямое нарушение санитарных норм из-за пандемии коронавируса. «Никакого алкоголя во время проведения праздничных мероприятий. После — возможно, чуть-чуть с семьей», — сказал Ляшко.