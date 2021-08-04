Темнокожий украинский борец исполнил гопак после победы на Олимпиаде

Темнокожий украинский борец Жан Беленюк исполнил гопак после победы на Олимпийских играх в Токио. Видео доступно на странице НСН во «ВКонтакте».

Спортсмен завоевал золотую награду в греко-римской борьбе в весовой категории до 87 килограммов, одержав победу над венгром Виктором Леринцем. Он принес сборной Украины первое золото Олимпиады в Токио. После победы Беленюк, обернувшись в национальный флаг, продемонстрировал украинский танец.

Беленюк родился в Киеве, его мать — украинка, отец — гражданин Руанды. На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году он завоевал серебро. На счету спортсмена также победы на чемпионатах мира и Европы.

Игры в Токио продлятся до 8 августа. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.