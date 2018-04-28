Украинскому борцу запретили ехать на соревнования в Россию

Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк рассказал, что ему запретили ехать на чемпионат Европы, который пройдет в российском Каспийске. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

«Не хочу вдаваться в подробности, отмечу лишь, что мы до последнего боролись за право ехать на эти соревнования и, ручаюсь, приложили бы все свои силы, чтобы поднять украинский флаг и на этом всеевропейском форуме», — отметил Беленюк. Спортсмен не рассказал о подробностях запрета участвовать в соревнованиях, но отметил, что у него на душе от этого «скребут кошки».

17 апреля Исполком Ассоциации спортивной борьбы Украины принял решение подать заявку на участие в чемпионате Европы по борьбе в Каспийске вопреки отказу украинских властей от участия в соревнованиях, проходящих в России.

Борец Беленюк 5 апреля предупредил о последствиях бойкота соревнований. Он заявлял, что после того, как Украина не поедет на чемпионат Европы, она может не отобраться на первенство мира и вместе с тем потерять олимпийскую лицензию.

13 марта власти Украины объявили о временном отказе от участия в спортивных соревнованиях на территории России. По словам первого вице-президента Национального олимпийского комитета страны Владимира Брынзака, бойкот будет снят, когда улучшится общая политическая ситуация.

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