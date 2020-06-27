Украинский борец высказался о съемках Усика и Ломаченко в российском фильме

Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк в интервью YouTube-каналу СМОТРЯЩИЕ высказался об участии боксеров Александра Усика и Василия Ломаченко в съемках российского фильма о церкви «Здравствуй брат, Христос Воскресе!».

Беленюк порассуждал о том, что звезды российского спорта не были привлечены к съемкам фильма, тогда как Усик и Ломаченко согласились принять участие в проекте. «Можно ведь просто взять, записать на камеру, рассказать о нужных вещах. Я тоже верующий человек и хожу в церковь. Но я считаю, что подобные вещи должны находиться внутри человека», — выразил мнение он.

7 мая Усик и Ломаченко попали в базу украинского сайта «Миротворец» из-за съемок в документальном фильме «Здравствуй брат, Христос Воскресе!». Боксеров обвинили в отрицании российской агрессии, участии в организованных Россией антиукраинских пропагандистских мероприятиях.

Усик — бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе. Ломаченко — чемпион мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC).

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