Цзю оценил поведение Усика

Бывший боксер Константин Цзю оценил поведение украинца Александра Усика. Его слова приводит «Спорт Экспресс».

«Это человек, отстаивающий свою жизненную позицию во всем, что он делает. Даже несмотря на то, что это, по оценке многих людей, идет с негативом», — посчитал Цзю. При этом он добавил, что спорт должен оставаться вне политики, хотя на сегодняшний день эти два слова стали синонимами.

7 мая Усик и еще один украинский боксер — Василий Ломаченко — попали в базу украинского сайта «Миротворец» из-за съемок в документальном фильме о православной вере, дружбе и спорте «Здравствуй, брат! Христос воскрес».

Усик — бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе. Он неоднократно критиковал действующую украинскую власть и отказывался от государственных наград. При этом боксер признавался в любви к Украине.

В бытность профессиональным спортсменом Цзю выступал в первом среднем и в полусреднем весе. Боксер становился абсолютным чемпионом мира. На его счету 34 боя на профессиональном ринге.

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