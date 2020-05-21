Украинский борец захотел «дать Усику по морде» за пророссийскую позицию

Украинский борец Богдан Грицай в интервью YouTube-каналу Obozrevatel объяснил, почему бросил вызов боксеру Александру Усику.

Грицай заявил, что решил драться с Усиком не ради денег, а для демонстрации патриотизма украинских спортсменов. «Я хочу показать, что за пророссийскую позицию можно получить по морде. Я хочу публично показать, что не все спортсмены — ватники», — добавил он.

Борец рассказал, что его поддержали многие украинцы. «Были звонки, мне присылали много сообщений. Писали и некоторые депутаты. Многие люди поддержали меня», — подчеркнул спортсмен.

7 мая Усик и еще один украинский боксер — Василий Ломаченко — попали в базу украинского сайта «Миротворец» из-за съемок в документальном фильме о православной вере, дружбе и спорте «Здравствуй, брат! Христос воскрес». После этого Грицай вызвал Усика на бой.

Усик согласился на боксерский поединок с Грицаем. Он посчитал, что имеет право на собственное мнение и отказывается разделять соотечественников «на бендеровцев и москалей».

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