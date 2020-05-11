Записанный во враги Украины Усик ответил на угрозы соотечественников

Украинский боксер Александр Усик, записанный во враги Украины, в Instagram ответил на угрозы соотечественников.

«Вы говорите, во что мне верить. Если я выразил свое мнение, это не означает, что оно неправильное. Вы напрямую угрожаете: про снайперш, стариков, которые отстреливают животных. Вы вспомнили Кадырова, вспомнили Путина. Не надо угрожать», — заявил Усик. Он также согласился на боксерский поединок с борцом Богданом Грицаем, который ранее раскритиковал его.

Боксер добавил, что считает себя украинцем и не собирается уезжать из страны. «Вы меня отсюда не выгоните, потому что это моя страна. Не разделяйте людей. Для меня вся территория Украины — это украинцы. Для меня нет бендеровцев, москалей или еще кого-то», — подытожил он.

7 мая Усик и еще один украинский боксер — Василий Ломаченко — попали в базу украинского сайта «Миротворец». Их записали во враги Украины. Причиной этому стали съемки спортсменов в документальном фильме о православной вере, дружбе и спорте «Здравствуй, брат! Христос воскрес».

После этого Грицай вызвал Усика на бой. Он заявил, что ему не нравятся слова боксера — его «ватные» ролики и малограмотные комментарии в социальных сетях.

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