Записанный во враги Украины боксер Ломаченко выложил поздравление с Днем Победы

Украинский боксер Василий Ломаченко, записанный во враги Украины, поздравил подписчиков с Днем Победы. Поздравление в виде стихотворения спортсмен выложил в своем Instagram-аккаунте.

Боксер опубликовал стихотворение Артура Кенчешаова «Простите вы нас, ветераны!» и подписал пост словами «С праздником! С великим Днем Победы! Ура!».

7 мая Ломаченко и еще один украинский боксер — Александр Усик — попали в базу украинского сайта «Миротворец». Причиной этому стали съемки спортсменов в документальном фильме о православной вере, дружбе и спорте «Здравствуй, брат! Христос воскрес». Ломаченко также заявлял, что хочет дружить с россиянами.

Ломаченко — чемпион мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC).

Сайт «Миротворец» публикует данные о людях, которых авторы ресурса называют сепаратистами или агентами Кремля. Он не имеет официального статуса, но людям, попавшим в базу, украинские пограничники могут отказать во въезде в страну.

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