Чемпион UFC помечтал о поединке с Ломаченко и дождался ответа украинца

Американский боец смешанного стиля (MMA) Генри Сехудо опубликовал пост в Twitter, где порассуждал о возможном противостоянии с украинским боксером Василием Ломаченко. Последний отреагировал записью в микроблоге.

Сообщение 32-летнего Сехудо было реакцией на победу бойца MMA Артема Лобова в поединке против бывшего чемпиона мира по боксу Поли Малиньяджи на турнире Bare Knuckle FC 6.

«Если боец MMA смог побить бывшего чемпиона по боксу, то каким будет бой олимпийских чемпионов?» — написал Сехудо, затегировав Ломаченко. В ответ на это 31-летний украинец отправил gif-изображение побитого бойца. Сехудо не остался в стороне и напомнил Ломаченко о его поражении в поединке с мексиканцем Орландо Салидо в 2014-м.

«Мы все помним, чем кончилось твое сражение с мексиканским воином», — написал он.

На турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 8 июня Сехудо победил бразильца Марлона Мораеша и завоевал титул чемпиона организации в легчайшем дивизионе. До этого американец становился чемпионом в наилегчайшем весе. Как и Ломаченко, Сехудо успешно выступал и в любительском спорте. Он становился олимпийским чемпионом по вольной борьбе, в то время, как на счету украинца два олимпийских золота по боксу. Ломаченко — чемпион мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO).

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