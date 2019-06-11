Чемпион UFC пошел на ультиматум из-за денег

Американский боец смешанного стиля (MMA) Генри Сехудо заявил о недовольстве своими гонорарами в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Спортсмен выступил в эфире шоу Ариэля Хельвани на Youtube.

32-летний боец объявил, что если UFC не будет платить ему больше, он покинет организацию. На турнире UFC 238, который прошел 8 июня, Сехудо отправил в нокаут бразильца Марлона Мораеша и завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе. Таким образом, Сехудо стал обладателем поясов в двух разных весовых категориях (американец также чемпион в наилегчайшем весе), повторив достижение ирландца Конора Макгрегора.

Сехудо завладел первым чемпионским поясом в августе 2018-го. Тогда он победил соотечественника Диметриуса Джонсона в матче-реванше.

Сехудо провел 17 боев по правилам MMA. В его активе 15 побед. Американец уступил лишь дважды в карьере. До перехода в MMA Сехудо сделал себе имя в вольной борьбе. Американец стал олимпийским чемпионом в 2008 году.

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