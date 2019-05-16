Олимпийский чемпион задумался о переходе в MMA после победы над бойцом UFC

Американский борец вольного стиля Джордан Барроуз признался, что рассматривает переход в смешанные единоборства (MMA). Об этом сообщает MMA Fighting.

По словам 30-летнего борца, он немало тренировался рядом с будущими бойцами MMA и видел, как они достигают успеха. «Если эти парни смогли стать чемпионами, я знаю, что могу сделать так же. Ведь я обладаю теми же качествами», — заявил он.

Барроуз добавил, что обязательно рассмотрит участие в новом для себя виде спорта. Спортсмен подчеркнул, что если он и перейдет в MMA, то не раньше 2020 года. Борец настроен на участие в Олимпиаде в Токио.

6 мая Барроуз провел борцовский поединок с представляющим Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) американцем Беном Аскреном на турнире Grapple At The Garden. Олимпийский чемпион победил соперника со счетом 11:0. До этого Барроуз скептически отзывался о перспективе выступлений в MMA.

Барроуз — олимпийский чемпион 2012 года, четырехкратный чемпион мира и двукратный обладатель Кубок мира.

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