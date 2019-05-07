Олимпийский чемпион одолел непобежденного бойца UFC

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@FloWrestling / Twitter

Американский борец вольного стиля Джордан Барроуз победил соотечественника Бена Аскрена в поединке по правилам борьбы на турнире Grapple At The Garden. Один из эпизодов опубликован в Twitter-аккаунте FloWrestling.

Аскрен, ни разу не уступавший в поединках по правилам смешанного стиля (MMA), ничего не смог противопоставить оппоненту. 30-летний Барроуз одержал победу со счетом 11:0.

Барроуз — олимпийский чемпион 2012 года, четырехкратный чемпион мира. Он дважды становился обладателем Кубка мира по вольной борьбе.

Аскрен в прошлом выступал в этом же виде спорта. После успехов в студенческом спорте, он одержал победу на Панамериканских играх в 2005 году. С 2008-го Аскрен сосредоточился на MMA. Он провел 20 боев и не проиграл ни разу (один поединок был признан несостоявшимся). В марте 2019-го американец дебютировал в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) и победил бывшего обладателя титула Робби Лоулера.

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