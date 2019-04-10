Олимпийский чемпион из России отверг MMA

Российский борец-вольник Абдулрашид Садулаев заявил, что не рассматривает предложения о выступлениях в смешанных единоборствах (MMA). Его слова приводит ТАСС.

22-летний спортсмен отметил, что никогда не уйдет в MMA. «У меня свой вид спорта — красивый, мужественный и без оскорблений», — заявил он.

Тем не менее Садулаев подчеркнул, что следит за выступлениями в MMA своих друзей. Борец родом из Дагестана и поддерживает отношения в том числе и с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым.

В ноябре 2018-го российский борец допустил свой переход в MMA. Тогда Садулаев заявил, что дождется Олимпиады-2020, а потом примет решение.

9 апреля Садулаев завоевал золото на чемпионате Европы по вольной борьбе в Румынии. Россиянин выиграл медаль в четвертый раз в карьере. Также Садулаев становился олимпийским чемпионом и трижды выигрывал чемпионат мира.

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