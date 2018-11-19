Олимпийский чемпион захотел очистить Дагестан от ночных клубов

Российский борец-вольник и олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев поделился мнением относительно убийства лейтенанта Росгвардии в одном из ночных клубов Махачкалы. Об этом спортсмен написал в своем Instagram-аккаунте.

«Мы же горцы, называющие себя мусульманами! Нет в этих злачных заведениях ничего для нас, кроме как вреда. Много грязи там происходит, один разврат! Постоянные драки, перестрелки и убийства», — написал 22-летний спортсмен. Он также обратился к владельцам ночных клубов, отмечая, что те зарабатывают «грязные деньги».

«У нас не место этим клубам. У истинных дагестанцев и мусульман другие взгляды и ценности!» — заключил атлет.

К призыву закрыть ночные клубы в Дагестане присоединился и боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов. С такой инициативой выступил общественный деятель Эльдар Иразиев в своем Instagram.

18 ноября стало известно, что в клубе Best в результате перестрелки погиб лейтенант Росгвардии. В убийстве подозревается чемпион мира по рукопашному бою Хаскил Якубов.

В 2016 году Садулаев завоевал золото на Олимпиаде в Рио. Он также является трехкратным чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы.

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