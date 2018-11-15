Олимпийский чемпион из России заговорил о переходе в MMA

Российский борец-вольник Абдулрашид Садулаев сообщил о планах на дальнейшую карьеру. Его слова опубликованы в Twitter-аккаунте MMA Dagestan.
«Сперва выступлю на Олимпийских играх в Токио в 2020 году. После обсудим переход в смешанные единоборства (MMA)», — заявил 22-летний спортсмен.
В 2016 году Садулаев завоевал золотую медаль на Олимпиаде в Рио. Россиянин стал сильнейшим в весовой категории до 97 килограммов.Также Садулаев является трехкратным чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы. С ноября 2013 года по август 2017-го российский борец оставался непобежденным на соревнованиях. Садулаев провел 106 поединков, уступив лишь дважды.
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