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Олимпийский чемпион присоединился к борьбе Нурмагомедова против «грязного» театра

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Абдулрашид Садулаев

Олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев в Instagram-аккаунте присоединился к бойцу смешанных единоборств (MMA) Хабибу Нурмагомедову, раскритиковавшему спектакль «Охота на мужчин».

Садулаев заявил, что эта постановка не должна показываться в Дагестане. По его словам, «всякая нечисть» не должна приезжать и навязывать свою «культуру» в их республике. «Сколько можно это глотать?! До каких пор Родина великих предков будет терпеть такое унижение?!» — отметил он.

До этого против показа «Охоты на мужчин» выступил Нурмагомедов. Он раскритиковал непристойное содержание спектакля и пригрозил вывести людей на улицы, если подобные мероприятия будут проходить на территории Дагестана.

Актер и продюсер спектакля Иван Жидков принес Нурмагомедову извинения и отметил, что получил в свой адрес множество угроз.

Садулаев — олимпийский чемпион 2016 года и трехкратный чемпион мира (2014, 2015, 2018).

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