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Непобежденный боец MMA оскорбил чемпиона UFC Джонса при фанатах

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Британский боец смешанного стиля (MMA) Чи Льюис-Перри пришел на встречу американца Джона Джонса с фанатами и оскорбил действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Видео инцидента опубликовано в Instagram-аккаунте Raptors MMA.

35-летний британский тяжеловес обратился к Джонсу со словами: «сколько тебе платят за то, что ты строишь из себя хорошего парня?». Льюис-Перри также оскорбил американца, назвав его dickhead (ублюдок, придурок — пер. «Ленты.ру»). Джонс улыбался и попросил собравшихся фанатов поаплодировать британцу.

Льюис-Перри являлся спарринг партнером действующего чемпиона UFC в тяжелом весе Дэниеля Кормье, который дважды выступал против Джонса. В первом бою победу одержал Джонс. Второй также завершился победой американца, однако из-за обнаружения в его организме следов запрещенного препарата результат поединка был аннулирован.

Льюис-Перри ни разу не уступал по правилам MMA. В его активе семь побед.

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