Зеленский пошутил про сбежавшего из страны Януковича

Зеленский в своей речи по случаю Дня независимости пошутил про Януковича

Президент Украины Владимир Зеленский в День независимости произнес поздравительную речь, в которой упомянул главные исторические события страны. Прямая трансляция военного парада и выступления украинского лидера появилась на YouTube.

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По словам Зеленского, Украине после распада СССР за 30 лет удалось восстановить независимость, так как украинский народ является наследником существовавшей почти 1000 лет государственности. Затем политик перечислил знаменитых деятелей спорта, культуры и политики украинского происхождения, упомянув при этом «аннексию писателей» — Николая Гоголя и поэта Тараса Шевченко.

Зеленский также отметил достижения бывших президентов Украины. «Ровенщина подарила нам первого президента Украины [Леонида Кравчука], Черниговщина — второго [Леонида Кучму], Сумщина — третьего [Виктора Ющенко], Донеччина — подарила нам… Леонида Быкова [актер] и Сергея Бубку [олимпийский чемпион по легкой атлетике]», — пошутил Зеленский, не упомянув бежавшего из страны четвертого президента Украины Виктора Януковича.

Три бывших президента и остальные гости, присутствующие на мероприятии, шутку оценили и рассмеялись.

Утром 24 августа в центре Киева стартовал военный парад в честь 30-летия независимости Украины. Мероприятие началось с поднятия государственного флага и выступления президента Украины Владимира Зеленского. Парад посетили бывшие главы республики Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко, а также представители иностранных государств.