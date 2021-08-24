На Украине оценили «нерадостные» 30 лет независимости

Политолог, руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев предрек Украине распад из-за курса, по которому она следует последние 30 лет, написал он в статье для издания «Главред».

Политолог оценил 30 лет независимости Украины как «нерадостные», поскольку она является единственной из бывших советских республик, которая не достигла ВВП уровня 1991 года. «Украинская экономика была 15-ой экономикой мира, но скатилась куда-то далеко», — подчеркнул Золотарев.

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По мнению аналитика, Украина становится аграрно-сырьевым придатком стран «золотого миллиарда». Так, страна не добилась значительных достижений в экономической и социальной сферах, а ее население сократилось с 52 до 35-37 миллионов человек. Украину ждет распад из-за проводимого властью курса последние годы, выразил мнение специалист.

«Если же человеческий капитал будет потерян, то какие бы сюда ни заходили инвестиции, низкоквалифицированный рабочий труд с низкой добавочной стоимостью — это все, что украинцам смогут предложить. Это самое печальное», — отметил политолог.

По мнению Золотарева, в основе современной Украины лежит калька УССР с большим количеством социальных гарантий, при этом уровень экономики не соответствует поставленным задачам. «Поэтому вопросом времени является перезапуск (а, по сути, переоснование) государства», — считает эксперт.

Сейчас Украину связывает только полиция, денежная единица, вооруженные силы и торговые сети, по мнению политолога. Однако ситуацию в стране возможно улучшить при наличии «политической воли у политической и деловой элиты», заключил Золотарев.

Ранее на Украине назвали два главных тормоза развития страны. Это олигархизация и советы Запада, уверен бывший министр экономики страны Виктор Суслов.