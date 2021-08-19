Названа доля противников провозглашения независимости от СССР на Украине

Подавляющее большинство граждан Украины поддержали бы провозглашение независимости республики от СССР, если вопрос об этом решался бы в ближайшие дни. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг».

По данным исследования, в случае проведения такого референдума вновь, за выход из Союза проголосовали бы 80 процентов украинцев. Еще 15 процентов назвали себя противниками провозглашения суверенитета, пять процентов затруднились ответить на этот вопрос.

Всего в опросе приняли участие 20 тысяч украинцев старше 16 лет из всех регионов страны, за исключением неподконтрольных Киеву территорий в Донбассе. Исследование проводилось в июле и августе 2021 года. Его погрешность не превышает одного процента.

В 1991 году вопрос о независимости Украины выносился на голосование дважды. На Всесоюзном референдуме о сохранении СССР 17 марта против разделения страны проголосовали около 70 процентов украинцев. Позже на Всеукраинском референдуме о подтверждении Акта о провозглашении независимости УССР 1 декабря за суверенитет выступили более 90 процентов граждан.

В августе текущего года стало известно, что негативные эмоции по отношению к президенту Владимиру Зеленскому испытывают по меньшей мере треть украинских граждан. Сугубо положительно к главе государства относятся лишь 19,2 процента жителей. При этом 47,5 процента украинцев уверены, что личностные качества Зеленского не соответствуют занимаемой им должности, иначе считают 17,6 процента населения.