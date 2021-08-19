Украинцы назвали главные препятствия для развития своей страны

Подавляющее большинство украинцев верят в способность своей страны преодолеть существующие трудности в развитии, а также оценивают обретение независимости в 1991 году как позитивное или нейтральное событие. Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса, проведенного Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива.

По данным исследования, тезис о способности Украины превозмочь существующие препятствия поддерживают 69 процентов граждан, 20 процентов придерживаются противоположного мнения. Также 18 процентов украинцев убеждены, что суверенитет привнес в их жизнь больше положительных, чем отрицательных событий. Около 29 процентов высказывают противоположные мнение, тогда как примерно половина — 46 процентов — утверждают, что позитивного и негативного было примерно поровну.

Главной проблемой, тормозящей развитие страны, респонденты чаще всего называли коррупцию — 38,5 процента, войну в Донбассе — 18 процентов. Некомпетентность власти считают основной угрозой 5,9 процента опрошенных, олигархов — 5,7 процента, самих украинцев — 4,8 процента.

Всего в опросе приняли участие 2019 жителей старше 18 лет из всех регионов страны, за исключением неподконтрольных Киеву территорий в Донбассе. Исследование проводилось в июле и августе 2021 года. Его погрешность не превышает 2,3 процента.

Ранее стало известно, что к президенту республики Владимиру Зеленскому испытывают негативные эмоции по меньшей мере треть украинских граждан. Сугубо положительно к главе государства относятся лишь 19,2 процента жителей. При этом 47,5 процента украинцев уверены, что личностные качества Зеленского не соответствуют занимаемой им должности, иначе считают 17,6 процента населения.