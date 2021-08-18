Треть украинцев признались в негативном отношении к Зеленскому

Президент Украины Владимир Зеленский вызывает негативные эмоции у каждого третьего украинца. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на результаты социологического опроса, проведенного Центром Разумкова.

В негативном отношении к политику признаются по меньшей мере 33,7 процента граждан, испытывают положительные эмоции по отношению к нему — 19,2 процента, в равной степени позитивные и негативные — 28,7 процента. У 13,9 процента опрошенных глава государства никаких эмоций не вызывает в принципе.

При этом 47,5 процента респондентов уверены, что личностные качества Зеленского не соответствуют занимаемой им должности, 17,6 процента выразили противоположное мнение. Оценивания профессиональные качества президента по пятибалльной шкале, около половины участников опроса (54 процентов респондентов) выбрали баллы «один» и «два». На «четверку» или «пятерку» его работу оценивают лишь 19 процентов украинцев.

Всего в опросе приняли участие 2019 жителей старше 18 лет из всех регионов страны, за исключением неподконтрольных Киеву территорий в Донбассе. Исследование проводилось в июле и августе 2021 года. Его погрешность не превышает 2,3 процента.

Ранее стало известно, что 52,8 процента украинцев выступили за выполнение Украиной Минских соглашений. При этом 44,9 процента опрошенных поддержали бы предоставление самопровозглашенным республикам Донбасса автономии в составе страны ради прекращения боевых действий.