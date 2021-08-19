Названа доля гордящихся своим гражданством украинцев

Подавляющее большинство украинцев гордятся своим гражданством, тогда как доля сожалеющих о его наличии не достигает и 20 процентов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива.
По данным исследования, «скорее» или «очень сильно» гордятся наличием украинского паспорта 72 процента жителей страны. Варианты ответа «скорее нет» и «совсем нет» выбрали 18,5 процента респондентов. При этом называют себя в первую очередь гражданами Украины 59 процентов ее жителей. Еще 19 процентов ассоциируют себя с родным городом или поселком, а 11 процентов — с регионом, где они проживают.
Наиболее сильно объединяет украинцев, по мнению участников опроса, вера в лучшее будущее — 36 процентов, совместные трудности — 29,5 процента, семейные и дружеские чувства — 27 процентов, патриотизм — 25,5 процента и недовольство властью — 22 процента. Восемь процентов опрошенных сочли, что жителей Украины вообще ничего не объединяет.
В опросе приняли участие 2019 жителей старше 18 лет из всех регионов страны, за исключением неподконтрольных Киеву территорий в Донбассе. Исследование проводилось в июле и августе 2021 года. Его погрешность не превышает 2,3 процента.
Ранее стало известно, что негативные эмоции по отношению к президенту Владимиру Зеленскому испытывают по меньшей мере треть украинских граждан. Сугубо положительно к главе государства относятся лишь 19,2 процента жителей. При этом 47,5 процента украинцев уверены, что личностные качества Зеленского не соответствуют занимаемой им должности, иначе считают 17,6 процента населения.